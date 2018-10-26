Звезду "Города грехов" задержала полиция (фото)

Причиной инцидента послужило грубое нарушение актрисой правил дорожного движения – Альба ехала с мобильным телефоном в руке.

Голливудскую актрису Джессику Альба, которая известна по фильму "Город грехов", остановила полиция в Беверли-Хиллз.

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Об этом передает TMZ со ссылкой на свой источник в полицейском департаменте Лос-Анджелеса.

Сообщается, что причиной инцидента послужило грубое нарушение актрисой правил дорожного движения – Альба ехала с мобильным телефоном в руке. При этом нет точных данных о сопутствующих с ним манипуляциях девушки.

Также источник отметил, что Джессика отделалась лишь предупреждением и "поехала дальше с улыбкой на лице". При этом сообщается, что остановивший звезду патрульный не признал в ней всемирно известную актрису "и одну из самых горячих красоток".

Напомним, актриса Джессика Альба активно поддерживает движение против харассмента в Голливуде #MeToo.