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Звезду "Города грехов" задержала полиция (фото)

16:53, 26 октября 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом передает TMZ со ссылкой на свой источник в полицейском департаменте Лос-Анджелеса.

Сообщается, что причиной инцидента послужило грубое нарушение актрисой правил дорожного движения – Альба ехала с мобильным телефоном в руке. При этом нет точных данных о сопутствующих с ним манипуляциях девушки.

Также источник отметил, что Джессика отделалась лишь предупреждением и "поехала дальше с улыбкой на лице". При этом сообщается, что остановивший звезду патрульный не признал в ней всемирно известную актрису "и одну из самых горячих красоток".

Альбу задержали за нарушение ПДД / Фото: TMZ

Напомним, актриса Джессика Альба активно поддерживает движение против харассмента в Голливуде #MeToo

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Теги: #голливуд#Джессика Альба