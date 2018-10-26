Foreign Policy: Война в Украине не похожа на другие, а Донбасс не трудно помирить со страной

По словам Хуга, проблема с примирением появится в следующие 5-10 лет.

Войну на Востоке Украины можно закончить за час, если будут приняты соответствующие политические решения. И это было неоднократно продемонстрировано.

Об этом в интервью Foreign Policy сказал заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он напомнил о том, как по Минским соглашениям стороны договорились прекратить огонь с первого сентября, когда в Украине начинается школьный учебный год. Через сутки перестрелки возобновились, но их было значительно меньше. За несколько дней уже происходили тысячи нарушений. Однако, по мнению Хуга, это указывает на то, что реального перемирия можно достичь, если захотеть.

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«Это не проблема. Речь идет не о каком-то малом участке, а о 500-километровой линии фронта. Есть 100% контроля обеих сторон вдоль всей линии над каждой даже мелкой позицией. И то, что все не прекращается безвозвратно, очень смущает. Потому что мы знаем, что это возможно», - сказал Хуг.

«Я видел другие конфликты, где существовало влияние динамических, этнических, религиозных групп. Здесь ничего такого нет. Не нужно думать над примирением населения от села к селу. Нужно лишь политическое решение. Около 40 тысяч украинцев пересекают контактную линию каждый день. Придется хорошо поискать, чтобы найти другой конфликт, где мирные жители пересекают линию фронта так часто», - добавил он.

По мнению заместителя председателя мониторинговой миссии ОБСЕ, четыре с половиной года войны не проходят просто так. И после ее завершения наступит время для установления справедливости. Ведь люди потеряли родных и имущество. Однако, Хуг убежден, что сейчас на Донбассе нет такого, что одна группа остро настроена против другой. Впрочем, все может измениться.

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«Если посмотреть на ребенка, который живет в Донецке или Авдеевке за линией. Этому ребенку было, например, 5 лет в 2014 году. Теперь ему 10. Он не вспомнит ничего кроме войны за свою короткую жизнь. Его голова забита пропагандой. Ребенок не знает, какой ситуация была до конфликта. Добавьте еще 5 лет того же, если все будет продолжаться, и этому ребенку будет 15. Фактически он станет сформированным и более менее взрослым человеком без каких-либо воспоминаний о том, что было раньше. И вот тогда появится проблема поколений. Этого нельзя допустить», - пояснил он.