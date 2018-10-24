Рыжий кот из фильма «Чужой» получит собственную историю

По словам автора, мы узнаем историю, произошедшую на космическом корабле «Ностромо» в первом фильме франшизы «Чужой».

Кот по кличке Джонси (единственное живое существо, выжившее на корабле «Ностромо», помимо Эллен Рипли) станет главным героем иллюстрированной книги на восемьдесят страниц.

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Об этом пишет Digital Spy. Книгу под названием «Джонси: Девять жизней на Ностромо» написал Рори Люси.

По словам автора, мы узнаем историю, произошедшую на космическом корабле «Ностромо» в первом фильме франшизы «Чужой», с точки зрения кота.

И это будет не совсем детская книга. Книга готовится к выпуску издательством Titan Books.