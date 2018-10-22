Южная и Северная Кореи договорились убрать с границы оружие и охранные посты

Охранные посты в демилитаризированной зоне деревни Пханмунджом планируют убрать до конца года, оружие могут отвести от границы еще раньше.

Северная и Южная Кореи, а также командование ООН договорились об изъятии огнестрельного оружия и охранных постов в демилитаризированной зоне деревни Пханмунджом. Через несколько дней после изъятия оружия деревню проверят.

Об этом в понедельник, 22 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны Южной Кореи, пишет ZN.UA со ссылкой на Reuters.

"Южная и Северная Кореи, а также Организация Объединенных Наций согласились принять меры по изъятию огнестрельного оружия и охранных постов в общей зоне безопасности Пханмунджома до 25 октября, и в течение двух дней после этого проведут "трехстороннюю совместную проверку", - говорится в сообщении.

Как отметили в Reuters, стороны провели второй раунд переговоров в Пханмунджоме и обсудили пути демилитаризации границы между двумя Кореями, согласно недавнему межкорейскому пакту, подписанному на саммите в прошлом месяце в Пхеньяне.

Южная и Северная Кореи надеются к концу года отвести 11 охранных постов в радиусе 1 километра вдоль военной демаркационной линии на своих границах. Стороны также планируют отвести все огнестрельное оружие из Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить количество сотрудников, которые там находятся, до 35 человек.

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Достигнутое во время второго раунда переговоров соглашение также включает в себя прекращение "всех враждебных действий" и введение запрета на полеты вокруг границы.

Напомним, в Пхеньяне прошел третий межкорейский саммит, в рамках которого проведут встречу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын; во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили в аэропорту северокорейской столицы президентскую чету, прибывшую из Сеула. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп высказался в поддержку пятого в истории и третьего в 2018 году межкорейского саммита, который состоялся 18-20 сентября в Пхеньяне. По его итогам КНДР обещала закрыть ядерный реактор в Йонбене и демонтировать военный полигон.