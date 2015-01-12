Гражданские объекты Франции будут охранять 10 тысяч военных

Это решение было принято на прошедшей в Париже встрече президента Франции Франсуа Олланда с членами кабинета министров и руководством правоохранительных органов, передает Русская служба Би-би-си.

На совещании обсуждались меры безопасности и шаги по борьбе с исламским экстремизмом в свете трагических событий прошлой недели.

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что военнослужащие со вторника приступят к охране наиболее важных объектов.

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Ранее сообщалось, что в операции задействуют почти 8,5 тысяч французских военных.