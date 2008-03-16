Кандидат в президенты США неожиданно уехал в Ирак

Кандидат в президенты США, республиканец Джон Маккейн прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Предполагается, что в ходе своего визита сенатор от Аризоны проведет переговоры с официальными представителями Ирака и США, сообщил представитель американского посольства в Багдаде Мирембе Нантонго. В целях безопасности подробности визита сенатора в Ирак не разглашаются, передает Associated Press.

4 марта Дж.Маккейн после победы на праймериз в штатах Огайо, Род-Айленд, Техас и Вермонт обеспечил себе необходимое количество голосов, которое позволит ему на будущем партийном съезде республиканцев выдвигаться единым кандидатом на пост президента США от своей партии. Для этого претенденту от Республиканской партии необходимо было заручиться поддержкой 1 тыс. 191 голоса партийных делегатов.

Официальное выдвижение кандидатуры Дж.Маккейна на пост президента состоится на общенациональном съезде республиканцев в начале сентября 2008 г. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2008 г.

Джон Сидни Маккейн III (John Sidney McCain III) родился в 1936 г. на американской военно-морской базе в зоне Панамского канала. В 1958-м окончил Военно-морскую академию, поступил на службу в военно-морскую авиацию. В 1967-м, в ходе Вьетнамской войны, самолет Маккейна был сбит над Ханоем, и он провел пять с половиной лет в плену.

Маккейн известен как "ястреб": критиковал Клинтона за нерешительные действия в Косово, при Буше выступал за войну в Ираке до победы и увеличение военного контингента США в этой стране.