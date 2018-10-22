Трамп пообещал показать "любовные послания" от Ким Чен Ына

Трамп сказал, что покажет письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп пообещал показать письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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Он назвал их «любовными посланиями» в интервью The Washington Post. «Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания», - сказал Трамп. Само интервью было посвящено наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, однако во время беседы президент США перешел к ситуации вокруг Корейского полуострова.

Как сообщал УНИАН, саммит США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подписание документа «новым стартом» в отношениях США и Северной Кореи.