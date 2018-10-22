Трамп пообещал показать "любовные послания" от Ким Чен Ына
09:57, 22 октября 2018Мир
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Трамп сказал, что покажет письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп пообещал показать письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Он назвал их «любовными посланиями» в интервью The Washington Post. «Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания», - сказал Трамп. Само интервью было посвящено наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, однако во время беседы президент США перешел к ситуации вокруг Корейского полуострова.
Как сообщал УНИАН, саммит США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подписание документа «новым стартом» в отношениях США и Северной Кореи.
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