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Трамп пообещал показать "любовные послания" от Ким Чен Ына

09:57, 22 октября 2018
Мир
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS

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Он назвал их «любовными посланиями» в интервью The Washington Post. «Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания», - сказал Трамп. Само интервью было посвящено наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, однако во время беседы президент США перешел к ситуации вокруг Корейского полуострова.

Как сообщал УНИАН, саммит США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подписание документа «новым стартом» в отношениях США и Северной Кореи.

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Теги: #Ким Чен Ын#Дональд Трамп