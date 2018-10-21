Трамп сравнил послания Ким Чен Ына с "любовными письмами"

Ранее Дональд Трамп сказал, что он и Ким Чен Ын "влюбились" друг в друга.

Президент США Дональд Трамп пообещал показать письма, которые ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын, и сравнил их с "любовными".

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью газете The Washington Post.

"Я покажу письма. Они как любовные письма", — сказал американский лидер.

В конце сентября Трамп сказал, что он и Ким Чен Ын "влюбились" друг в друга. Также он назвал послания от северокорейского лидера "красивыми".

В начале октября президент США заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в конгресс, намеченных на 6 ноября. По его словам, до этого времени он не может уехать из страны. Точную дату и место предстоящей встречи американский лидер не уточнил.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре в июне. Это стал первый в истории саммит лидеров КНДР и США. В ходе встречи стороны условились начать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.