Невесту убитого журналиста Хашогги взяли под охрану

Невеста журналиста Хатидже Дженгиз является гражданкой Турции.

Власти Турции приняли решение поместить под охрану невесту журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Решение принял губернатор Стамбула, передает Анадолу.

Невеста журналиста Хатис Дженгиз является гражданкой Турции. Она ждала своего мужа у дверей консульства 2 октября - в день его исчезновения.

Хашогги отправился в консульство для получения документов для заключения брака.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии убийство журналиста Хашогги назвали "огромной ошибкой"

Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что журналист исчез в консульстве. Затем, через 18 дней после исчезновения Хашогги, признал, что журналист был убит во время "кулачной драки”.

20 октября представитель Эр-Рияда сообщил, что власть хотела убедить журналиста вернуться в Саудовскую Аравию и отправила для этого 15 агентов с широкими полномочиями. Они прибегли к насилию и пригрозили журналисту, что "накачают" его лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, от чего он умер.