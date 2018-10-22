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В Египте продлили чрезвычайное положение

00:56, 22 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

"Чрезвычайное положение предоставляет властям широкие полномочия, позволяя им совершать аресты и бороться с теми, кого называют "врагами государства", - говорится в сообщении. Об этом пишет Reuters.

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Также египетским спецслужбам вплоть до середины января позволяется "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также обеспечивать безопасность во всех районах страны".

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии, они продлевается каждые три месяца.

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Теги: #Египет#чрезвычайное положение