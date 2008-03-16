Социалисты забирают у правых все крупнейшие города

Во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре муниципальных и кантональных выборов, сообщает ИТАР-ТАСС. Французы изберут членов муниципальных советов 36782 городов и деревень, которые на своем первом заседании определят мэра. Одновременно проводятся кантональные выборы, в ходе которых будут избраны члены Генеральных советов департаментов. В депутаты местного совета департамента О-де-Сен баллотируется сын президента 21-летний Жан Саркози.

Всего в континентальной Франции предстоит избрать около трети членов муниципальных советов в городах и деревнях с населением свыше 3,5 тысяч жителей, а также 1015 членов Генеральных советов департаментов. В этом туре определится характер политической власти в 125 городах с населением более 30 тысяч жителей.

9 марта в первом туре социалисты и другие левые силы получили около 47 процента голосов, в то время как правящая партия президента Николя Саркози "Союз за народное движение" (UMP) и другие правые - чуть больше 45 процентов.

Под контролем левых остались муниципалитеты двух крупнейших городов Франции - Парижа и Лиона. Они также отвоевали Нант и Руан и, кроме того, могут обеспечить себе большинство в Марселе, Страсбурге, Лилле и Тулузе.

Однако правые считают перевес социалистов незначительным и надеются взять реванш во втором туре.