США допускают военный удар, если РФ продолжит разрабатывать ракетную систему средней дальности

Представитель Соединенных Штатов в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Россия должна прекратить разработку ракетной системы, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Россия должна прекратить разработку ракетной системы, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в противном случае США попытаются уничтожить ее до того, как она начнет функционировать.

Об этом на пресс-конференции заявила представитель Соединенных Штатов в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, сообщает Голос Америки.

По словам Хатчисон, Вашингтон по-прежнему нацелен на дипломатическое решение, однако готов рассмотреть возможность военного удара, если Россия продолжит разрабатывать ракетную систему средней дальности.

«В таком случае мы будем рассматривать возможности ликвидировать (российскую) ракету, которая способна нанести удар по любой из наших стран», – заявила она.

«Контрмеры (со стороны США) будут подразумевать уничтожение ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора. Они предупреждены», – добавила Хатчисон.

«Мы уже несколько лет пытаемся донести до России, что мы знаем, что она нарушает договор. Мы представили России имеющиеся у нас доказательства того, что они нарушают договор», – подчеркнула Хатчисон.

«Мы расставляем маркеры, чтобы наши союзники помогли нам вовлечь Россию в переговоры», – добавила она.

Российский МИД отреагировал на заявление Хатчисон. «Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», – цитирует агентство ТАСС заявление официального представителя МИДа РФ Марии Захаровой.

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В прошлом российская сторона заявляла, что готова провести переговоры с США, чтобы попытаться сохранить соглашение, и выполнять свои обязательства, если США будут выполнять свои.

Комментарии Хатчисон, которая была назначена послом в НАТО по решению президента Дональда Трампа, стали самым прямым предупреждением о предупредительном ударе с тех пор, как в 2017 году представитель американских властей заявил, что США могут рассмотреть возможность разработки собственной системы, если Россия продолжит нарушать заключенный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор запрещает ракеты средней дальности, способные нанести удар по Европе или Аляски.

Однако 2017 году был представлен доклад Госдепартамента, согласно которому Россия нарушает обязательства «не иметь, производить или испытывать» крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км или пусковые установки для таких ракет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.