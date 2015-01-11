Около 15 тысяч человек участвуют в марше против терроризма в Брюсселе
Порядка 15 тысяч человек, по оценкам полиции, участвуют в проходящем 11 января в центре Брюсселя марше против терроризма и в поддержку свободы слова.
Шествие проводится в память о жертвах терактов, совершенных на этой неделе во Франции, передает ТАСС.
В течение трех дней там от рук боевиков-исламистов, действовавших по заданию террористических группировок, погибли 17 парижан. Террористов настигло возмездие, но три дня, которые потрясли Францию, оставили глубокий след в общественном сознании большинства европейцев.
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Марш против терроризма в Брюсселе, в котором участвуют не только рядовые граждане, но и представители всех политических партий, проходит под лозунгами "Я - Шарли", "Вместе против ненависти", "Остановить религиозное мракобесие", "За ислам, против джихадизма". В центре бельгийской столицы был вывешен огромный баннер с надписью "Брюссель - это Шарли" на французском, фламандском и английском языках.
Ранее УНИАН сообщал, что сотни тысяч людей вышли на Марш единства против терроризма в Париже.