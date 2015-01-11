В Техасской больнице отец пациента захватил заложников - СМИ

Неизвестный мужчина, захвативший в субботу не менее двух заложников в одной из больниц в американском городке Томбол (штат Техас), является отцом пациента, который был недавно отключен от аппарата жизнеобеспечения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, у преступника может быть при себе оружие. Мужчина удерживает заложников на втором этаже больницы в отделении реанимации.

Читайте такжеВ США мужчина открыл стрельбу в больницеНа место происшествия прибыли наряды полиции. Прилегающие к больнице улицы перекрыты.

Томбол, население которого составляет около 10 тыс. человек, находится в 50 км к северо-западу от Хьюстона.