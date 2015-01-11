В Техасской больнице отец пациента захватил заложников - СМИ
04:00, 11 января 2015Мир
2720 0
По данным полиции, у преступника может быть при себе оружие.
REUTERS
Неизвестный мужчина, захвативший в субботу не менее двух заложников в одной из больниц в американском городке Томбол (штат Техас), является отцом пациента, который был недавно отключен от аппарата жизнеобеспечения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, у преступника может быть при себе оружие. Мужчина удерживает заложников на втором этаже больницы в отделении реанимации.
Читайте такжеВ США мужчина открыл стрельбу в больницеНа место происшествия прибыли наряды полиции. Прилегающие к больнице улицы перекрыты.
Томбол, население которого составляет около 10 тыс. человек, находится в 50 км к северо-западу от Хьюстона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter