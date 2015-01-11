Плохая погода осложнила поиски «черных ящиков» с самолета AirAsia
03:31, 11 января 2015Мир
859 0
«Черные ящики» с самолета AirAsia, скорее всего, находятся под толстым слоем ила.
REUTERS
Глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Татанг Курниади заявил, что поиски «черных ящиков» с самолета AirAsia в Яванском море осложнены погодными условиями.
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на интернет-портал Detik.com.
«Главная трудность состоит в том, что море в данный момент неспокойное, а вода мутная из-за сильных течений», — рассказал Татанг Курниади.
Читайте такжеСпасатели извлекли из воды тела 48 жертв крушения самолета AirAsiaГлава Национального комитета по безопасности на транспорте также добавил, что «черные ящики», скорее всего, находятся под толстым слоем ила.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter