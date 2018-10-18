Почти половина американских военных уверены в скорой войне
08:48, 18 октября 2018Мир
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Главной угрозой государственной безопасности США военные сочли кибертерроризм, далее в списке угроз - Россия и Китай.
Иллюстрация / REUTERS
Американские военные ожидают, что в ближайшее время США примут участие в масштабной войне.
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Об этом сообщило издание Military Times со ссылкой на анонимный опрос действующих солдат, передает kommersant. 46% участников опроса заявили, что ожидают военный конфликт в течение года, половина (50%) считает его маловероятным, еще 4% не определились. Год назад ожидали конфликт 5%, две трети (67%) - не ожидали, а больше четверти (28%) затруднялись с ответом.
Главной угрозой государственной безопасности США военные сочли кибертерроризм (89%). Далее в списке угроз - Россия (71%) и Китай (69%), разные виды террористов (48–57%), Северная Корея (46%), Иран (40%) и «белые националисты» (35%).
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