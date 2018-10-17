В Чехии задержали россиян, обвиняемых во взломе системы выдачи видов на жительство

По данным чешских правоохранителей, задержанные хакеры заработали на этом «несколько сотен миллионов крон».

В Чехии нескольким задержанным гражданам России и Въетнама предъявили обвинения во взломе компьютерных сетей Министерства иностранных дел.

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Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь информацию прокуратуры Праги, четверо из задержанных обвиняются также в отмывании средств, полученных преступным путем.

Отмечается, что восемь подозреваемых были задержаны 18 сентября. Сколько именно среди них россиян – не уточняется.

Обвиняемые, как утверждается, нарушили деятельность МИД Чехии, взломав систему выдачи видов на жительство. По данным правоохранительных органов, они заработали на этом «несколько сотен миллионов крон».

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов в апреле выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Амстердаме считают, что операцию готовило российское ГРУ.

По данным, которые раскрыла министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, кибератаку против ОЗХО готовили Алексей Моренец 1997 года рождения, Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972) и Алексей Минин (1972).