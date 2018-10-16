Небесная ферма: в Брюсселе на крыше супермаркета выращивают овощные плантации (видео)
15:27, 16 октября 2018Мир
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В Брюсселе на крыше одного из рынков разместили 4 тысячи квадратных метров овощных плантаций.
В Брюсселе на крыше супермаркета выращивают овощные плантации
Сад на крыше стабильно генерирует энергию с помощью солнечных панелей и восстанавливает тепло из здания магазина.
Помидоры, зелень и клубнику здесь выращивают круглый год. Только самого урожая помидоров ежегодно собирают около 18 тонн.
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Главный принцип – экологичность и возобновляемость ресурсов.
Вся собранная продукция сразу же попадает на прилавок супермаркета.
Сеть «Делхейз» в будущем планирует открывать такие фермы на крышах во всех своих супермаркетах.
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