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Небесная ферма: в Брюсселе на крыше супермаркета выращивают овощные плантации (видео)

15:27, 16 октября 2018
Мир
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Помидоры, зелень и клубнику здесь выращивают круглый год. Только самого урожая помидоров ежегодно собирают около 18 тонн.

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Главный принцип – экологичность и возобновляемость ресурсов.

Вся собранная продукция сразу же попадает на прилавок супермаркета.

Сеть «Делхейз» в будущем планирует открывать такие фермы на крышах во всех своих супермаркетах.

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Теги: #экология#ферма#Брюссель#овощи и фрукты