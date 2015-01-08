В Литву для усиления миссии НАТО прибыли истребители ВВС Польши

Как передает ТАСС, в составе контингента Польши, прибывшего с места постоянной дислокации в Миньске-Мазовецком, где расквартирована 23-я база тактической авиации, около 100 человек. Для польских ВВС это уже шестая миссия в Литве. Четверка МиГ-29 ВВС Польши усилит итальянский контингент, который с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon заступил в последний день 2014 года на дежурство на авиабазе Зокняй.

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Страны Балтии не располагают необходимой авиацией для контроля за своим воздушным пространством. С 2004 года его обеспечивают, сменяясь каждые четыре месяца, их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они четверкой истребителей базировались в Зокняй. С апреля патруль удвоен. Кроме того, другая часть миссии (еще четыре истребителя) размещается в Эстонии на авиабазе Эмари.