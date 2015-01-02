Израильские истребители облетели Бейрут на малой высоте

Как сообщила газета Daily Star, пилоты маневрировали в небе над Бейрутом на протяжении дня и, по свидетельству очевидцев, имитировали атаку на его южные районы, где находятся штабные офисы шиитской группировки "Хезболла", передает ТАСС.

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Израильские истребители как минимум один раз преодолели звуковой барьер над южной окраиной столицы, что вызвало мощный воздушный хлопок.

Сообщения о разведывательных полетах израильской авиации поступили из Южного Ливана и долины Бекаа. В общей сложности, по данным Daily Star, израильские самолеты находились в ливанском небе 17 часов.

ВВС Израиля стали чаще вторгаться в воздушное пространство Ливана после появления сообщений об оснащении "Хезболла" новыми образцами иранских вооружений.

Командование временных сил ООН в Ливане считает полеты израильской авиации нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности жалобы, обвиняя Израиль в попрании своего суверенитета. В первой половине года зафиксировано 516 нарушений с израильской стороны. В свою очередь израильские военные оправдывают полеты необходимостью следить за действиями "Хезболла".