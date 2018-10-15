Открыты два важных пункта пересечения сирийской границы

Переход Насиб на границе с Иорданией был закрыт три года, переход Кунейтра у Голанских высот – четыре года.

Ключевой пограничный переход между Сирией и Иорданией открылся в понедельник впервые за три года.

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Пограничный переход Насиб имеет большое значение для сухопутной торговли в регионе, в том числе для соседа Сирии, Ливана, передает Голос Америки.

Повстанцы, выступающие против режима президента Сирии Башара Асада, захватили переход в 2015 году, но правительственные войска вернули этот район под свой контроль в июле.

Еще один пограничный переход, между Сирией и оккупированными Израилем Голанскими высотами, который был закрыт в ходе семилетнего конфликта, также открылся в понедельник.

Переход Кунейтра был закрыт четыре года. Он в основном используется миротворцами ООН, обеспечивающими соблюдение соглашения 1974 года о прекращении огня между Сирией и Израилем.

Открытие пограничных переходов – шаг, выгодный для режима Асада в его усилиях по возвращению под свой контроль территорий, захваченных повстанцами за время конфликта, который идет в Сирии с 2011 года.