В российской Ингушетии похитили и избили сотрудника Amnesty International

Нападавшие назвались сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом.

Исследователь правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский, направленный в российскую Ингушетию для мониторинга массовых протестов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны неизвестных.

Читайте также"ГРУ ищет любовь?": журналисты показали анкету высланного из Нидерландов россиянина на сайте знакомств

Об этом сообщается на сайте Amnesty International. Отмечается, что нападавшие назвали себя сотрудниками органов безопасности.

Козловский, как сообщается, прибыл в столицу Ингушетии Магас 5 октября. Его задачей был мониторинг мирных протестов, начавшихся после подписания соглашения об определении админграницы между Ингушетией и Чечней.

Вечером 6 октября неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого мужчину вывезли за пределы города, где раздели, начали избивать и угрожать расстрелять. Пытки продлились два часа.

«Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло», - рассказал Олег Козловский.

Нападавшие потребовали от Козловского рассказать, кто он такой и что он делал в Магасе, а также с кем он работает. Кроме того, они попытались заставить его стать их информатором.

Поняв, что их информатором исследователь не станет, похитители вывезли Козловского в соседнюю Северную Осетию и отпустили возле аэропорта. Ему посоветовали «никогда не возвращаться и не писать об Ингушетии».

«Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

По ее словам, Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнён полицейскими.

Напомним, 26 сентября руководители Чечни и Ингушетии (оба региона – субъекты РФ) подписали договор о границе, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

По новому соглашению Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, Ингушетия взамен получила территорию на границе с Малгобецким районом.

После подписания документа Ингушетию охватили массовые протесты. 4 октября у здания парламента Ингушетии в Магасе начался митинг, в котором участвовали от пяти до десяти тысяч человек.