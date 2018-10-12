На охрану Трампа во время его визита Британия потратила больше, чем на королевскую свадьбу (видео)

Расходы на безопасность во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию более чем в четыре раза превысили расходы на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

По официальной информации, полицейская операция во время трехдневного президентского визита стоила Британии практически 18 миллионов фунтов стерлингов.

Трамп во время визита встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, прежде чем отправиться в свой гольф-курорт в Шотландии.

Массовые протесты против президента США добавили расходов.