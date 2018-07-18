Личный охранник Трампа умер во время визита президента в Европу

У агента Секретной службы и охранника Трампа случился инсульт.

Американский агент Секретной службы с 19-летним стажем умер от инсульта во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

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Охранник работал над защитой президента, когда тот находился в собственном гольф-клубе в Шотландии Trump Turnberry – так президент США решил завершить свою поездку в Европу, передает ТСН со ссылкой The Guardian.

Так, инсульт у охранника случился в воскресенье, 15 июля. Он получил экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось его спасти. Он умер 17 июля в окружении ближайших членов семьи.

Как сообщал УНИАН, после саммита НАТО Трамп впервые наведался с визитом в Великобританию. Там он встретился с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй. На официальном уровне встретили Трампа со всеми почестями. Но во время 4-дневного визита в самом Лондоне его почти не было, потому что на улицах его встретили протестами. Активисты возмущены внутренней и внешней политикой американского лидера.