В России троллейбус въехал в толпу людей на остановке, много погибших (фото)

Одного из пострадавших пытаются извлечь спасатели из-под троллейбуса.

Три человека погибли и двое пострадали в результате наезда троллейбуса на пешеходов на остановке в российском Орле.

Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД РФ, передает "ТАСС".

"Сегодня около 15 часов в районе остановки "Дворец спорта" водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, жертвами ДТП стали трое граждан, еще двое получили травмы", - отмечается в сообщении.

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Одного из пострадавших пытаются извлечь спасатели из-под троллейбуса.

По данным СМИ, маршрутка пропускала пешеходов в соседнем ряду, а водитель троллейбуса не успел остановиться.

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