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В России троллейбус въехал в толпу людей на остановке, много погибших (фото)

16:15, 09 октября 2018
Мир
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По данным СМИ, маршрутка пропускала пешеходов в соседнем ряду, а водитель троллейбуса не успел остановиться / Mash

Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД РФ, передает "ТАСС".

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"Сегодня около 15 часов в районе остановки "Дворец спорта" водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, жертвами ДТП стали трое граждан, еще двое получили травмы", - отмечается в сообщении.

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Одного из пострадавших пытаются извлечь спасатели из-под троллейбуса. 

По данным СМИ, маршрутка пропускала пешеходов в соседнем ряду, а водитель троллейбуса не успел остановиться.

Как сообщал УНИАН, на Донетчине в смертельном ДТП погиб сын мэра Лимана.

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Теги: #Россия#ДТП