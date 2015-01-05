Литва намерена остановить на год трансляцию двух российских телеканалов

Об этом заявил глава литовской Комиссии по телевидению и радиовещанию (КТРВ) Эдмундас Вайтекунас.

”Временная остановка отельных программ длилась три месяца. Сейчас будет остановка всего канала, поскольку есть повторные нарушения, это, я полагаю, должно быть на более долгий срок. Выражу своё личное мнение - на два года, может быть, и слишком долгий срок. Я думаю, что до года”, - сказал глава комиссии, передает Delfi.

На этой неделе КТРВ продолжит рассмотрение вопроса о полной остановки трансляций двух телеканалов, а также ограничении показа части пргограмм телеканала Ren TV Baltic (Lietuva), который нарушил закон. У комиссии возникли подозрения в том, что распространяемая в этих программах информация разжигала рознь, не соблюдались принципы журналистской этики, поскольку информация предоставлялась тенденциозно, бездоказательно, зрителя пытались настроить в определенном ключе, возможно для разжигания войны или розни.

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Решение о сроках комиссия примет после того, как будут реализованы все четыре условия: установлено повторное нарушение, будет представлен вывод инспектора по журналисткой этике, пройдут обязательные переговоры с самими трансляторами, о нарушении будет информирована Еврокомиссия.

Глава литовской комиссии отметил, что обязательные переговоры с транслятором, скорее всего, пройдут в письменной форме.

”Нашим требованием будет признать, что распространяемая информация была тенденциозной, разжигающей рознь и всё прочее, как установлено в выводах - чтобы это опровержение было обнародовано. Если переговоров не будет, тогда мы примем решение, и всё”, - сказал Вайтекунас.