Business Insider: Британская армия отработала кибератаку на Россию, которая обесточит Москву

В случае российского нападения такая операция выиграет Лондону время для ответа.

Вооруженные силы Великобритании отработали кибератаку против России, которая полностью обесточит Москву, если войска Владимира Путина решат атаковать Запад.

Как пишет Business Insider, военные источники сообщили, что единственным альтернативным сценарием ответа Кремлю был бы ядерный удар. Но кибернетические средства дают Британии лучшие шансы сдержать российскую агрессию, ведь у Запада сейчас нет ядерного оружия для небольшого поля битвы.

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Операция «Выключи свет Москве» выигрывает для Британии время в случае начала войны. Ее в стране отработали во время крупнейших за десятилетие военных учений. 5500 британских солдат приняли участие в маневрах в пустыне Омана, где они также отработали противостояние наземной атаке России.

Всего учения обошлись в 130,5 миллионов долларов США. В них были использованы 200 бронемашин, шесть боевых кораблей и восемь самолетов Typhoon. В серии маневров королевская кавалерия играла роль врага на танках Т-72.