Пропутинский Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

На всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине выбирали президиум, который в Боснии представлен тремя людьми.

Действующий президент Республики Сербской Милорад Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины.

Об этом свидетельствуют первые результаты голосования на всеобщих выборах согласно данным Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины, сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Klix.

По данным подсчета 43,4% голосов, выборы в президиум, который состоит из трех человек, выиграли представитель боснийцев-мусульман Шефик Джаферович с 37,97% голосов, представитель хорватов Желько Комшич с 49,47% (действующий член президиума от хорватов Драган Чович набирает 38.66%), а также представитель сербов, пророссийский глава Республики Сербской Милорад Додик с 55,15% голосов, тогда как нынешний президент БиГ от сербов Младен Иванич (Партия демократического прогресса) набрал 41,98% голосов.

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Еще в воскресенье вечером Милорад Додик объявил о своей победе в борьбе за пост сербского члена президиума Боснии и Герцеговины, добавляет Голос Америки. Додик сказал, что, согласно прогнозам, он получает на выборах 56 процентов голосов, а его главный противник Младен Иванич, – 44 процента. Прогноз был сделан на основе подсчета 85 процентов бюллетеней, сказал он.

В выборах приняли участие более 3,3 миллиона избирателей Боснии и Герцеговины, имеющих право голосова, сообщили представители ЦИК.

"Голос Америки" отмечает, что избрание Додика может усугубить межэтническую разобщенность в стране, которая находилась в состоянии войны около 25 лет назад.

Как сообщал УНИАН, в Боснии и Герцеговине в воскресенье, 7 октября, прошли всеобщие выборы, на которых граждане избрали членов президиума и парламентской ассамблеи страны, а также кандидатов в многочисленные государственные институты. В частности, должны быть избраны три председателя президиума - по одному представителю от хорватов, боснийцев и сербов.

На должность представителя в президиуме в этом году претендовали 15 кандидатов. Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины Милорад Додик баллотируется от Союза независимых социал-демократов на должность члена президиума от сербов. Его конкурентом является действующий представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины, представитель партии "Союз за перемены" Младен Иванич.