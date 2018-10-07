В Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы

Граждане должны избрать членов президиума и парламентской ассамблеи страны, а также кандидатов во многочисленные государственные институты.

В Боснии и Герцеговине сегодня проходят всеобщие выборы, на которых граждане должны избрать членов президиума и парламентской ассамблеи страны, а также кандидатов во многочисленные государственные институты.

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Как сообщает Deutsche Welle, в частности, должны быть избраны три председателя президиума - по одному представителю от хорватов, боснийцев и сербов. На выборах в парламентской ассамблее граждане изберут 42 парламентариев в палату представителей, а также членов палаты народа, которая состоит из 15 человек.

На должность представителя в президиуме этом году претендуют 15 кандидатов. Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик баллотируется от Союза независимых социал-демократов на пост члена президиума от сербов. Его конкурентом является действующий представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины, представитель партии "Союз за перемены" Младен Иванич.

Согласно социологическим исследованиям, среди боснийцев наибольшие шансы на победу имеют Фахрудин Радончич ("Союз за лучшее будущее") и Шефик Джаферович (Партия демократических действий). Среди хорватов популярны Драган Чович ("Хорватское демократическое содружество БиГ") и Диана Зеленика ("Хорватское демократическое содружество 1990").

В выборах на разные уровни парламента принимают участие 69 политических партий, 36 коалиций и 34 независимых кандидата. Граждане будут выбирать из 7,5 тысячи претендентов на более 500 государственных должностей. Выборы в стране проводятся раз в четыре года.