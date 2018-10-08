В Румынии провалился референдум противников однополых браков

Референдум в Румынии по изменению определения брака с нейтрального на более консервативное не получил достаточного количества внимания избирателей, чтобы его результаты могли на что-то повлиять.

Двухдневный референдум в Румынии по установлению определение брака как "союза между мужчиной и женщиной" в основном законе страны закончился вечером в воскресенье, 7 октября.

Явка во время инициированного противниками однополых браков волеизъявления, по данным национального избирательного бюро Румынии, составила лишь 20,4 процента, сообщает DW.

При этом минимальная явка для вступления результата в действие составляет 30 процентов.

Таким образом, этот референдум не повлияет на определение брака в Румынии, поэтому путь к возможной последующей легализации однополых браков в стране остается открытым.

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Напомним, что целью референдума, созванного по инициативе консервативного движения "Коалиция за родину", было изменить гендерно нейтральное определение брака как союза "супруги" на союз "мужчины и женщины" в румынской конституции, что затруднило бы в дальнейшем введение в стране той или иной формы однополых партнерств, которые сейчас никак не закреплены на законодательном уровне.

Окончательные результаты референдума ожидаются в понедельник, 8 октября. Румыния декриминализировала гомосексуальность в 2001 году.