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Обвиняемого в домогательствах судью Кавано утвердили на должность в Верховный суд США (фоторепортаж)

02:07, 07 октября 2018
Мир
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Американский сенат утвердил кандидатуру Бретта Кавано, предложенную президентом Дональдом Трампом на должность судьи Верховного суда США.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Решение далось парламентариям нелегко. Слушания сопровождали уличные протесты. В ходе голосования, собравшиеся скандировали "Позор!".

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Кандидатуру Кавано поддержало большинство сенаторов (50 против 48). Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в субботу, 6 октября, подтвердит назначение Кавано судьей Верховного суда.

Как известно, три женщины обвинили Бретта Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. Одна из них, профессор психологии Кристин Форд, дала показания в сенате.

ФБР провело проверку этих обвинений, но не нашло им подтверждений.

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Теги: #США#протесты#Верховный суд