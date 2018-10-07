Обвиняемого в домогательствах судью Кавано утвердили на должность в Верховный суд США (фоторепортаж)

Кандидатуру Кавано поддержало большинство сенаторов (50 против 48). Слушания сопровождали уличные протесты.

Американский сенат утвердил кандидатуру Бретта Кавано, предложенную президентом Дональдом Трампом на должность судьи Верховного суда США.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Решение далось парламентариям нелегко. Слушания сопровождали уличные протесты. В ходе голосования, собравшиеся скандировали "Позор!".

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Кандидатуру Кавано поддержало большинство сенаторов (50 против 48). Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в субботу, 6 октября, подтвердит назначение Кавано судьей Верховного суда.

Как известно, три женщины обвинили Бретта Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. Одна из них, профессор психологии Кристин Форд, дала показания в сенате.

ФБР провело проверку этих обвинений, но не нашло им подтверждений.