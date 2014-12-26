СМИ: Взрыв на берегу моря под Мариуполем 23 декабря мог быть диверсией (фото)

На Белосарайской косе 23 декабря произошел взрыв на берегу, сообщает 0629.

«Взрыв был такой силы, что ее осколки попали на камни, которые местные жители соорудили перед своими домами как защиту ото льда. Также в одном из домов, расположенных в прибрежной зоне, осколки снаряда повредили обшивку, и чудом обошлось без других разрушений», - сообщил 0629 заместитель начальника ГПСО №25 Першотравневого района Виктор Чайковский.

На месте происшествия помимо спасателей работали сотрудники милиции и военные. В настоящее время проводится расследование этого инцидента.

«Со своей стороны мы провели беседы с местным населением о воздержании выхода в море, рыбинспекцией предупреждены и рыбаки», - отметили в ГПСО.

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Как сообщили в аварийно-водолазной службе горсовета, 23 декабря действительно произошел взрыв в пос. Белосарайская коса. Сегодня 26 декабря аварийно-водолазная служба и инженерно-саперное подразделение ВСУ отработали квадрат в районе взрыва.

Установлено, что нет никаких металлических осколков, но взрыв был такой силы, что камнями был поврежден фасад близлежащей постройки. Саперы сказали, что это не мина. Скорее всего было заложено взрывчатое вещество, аналогичное тротилу, которое применяется в шахтах и карьерах.

"Местные жители сказали, что это подрыв с целью дестабилизации обстановки и нагнетания страха среди гражданского населения",- сказали в аварийно-водолазной службе.

Саперы взяли образцы гранита с остатками взрывчатого вещества на экспертизу.