Очередной экс-президент Южной Кореи угодил в тюрьму за взяточничество

Ли Мён Бак стал уже четвертым президентом Южной Кореи, который отправился в тюрьму.

Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак приговорен к 15 годам лишения свободы за взяточничество.

Бывшего южнокорейского главу, который занимал пост президента с 2008 по 2013 год, обвиняют в том, что он получил около $10 млн в виде взяток от различных компаний, в том числе Samsung. Об этом сообщает Reuters.

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Сам Ли Мён Бак отвергает предъявленные ему обвинения.

Ли Мён Бак стал уже четвертым президентом Южной Кореи, который отправился в тюрьму.

Ранее экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, преемнице Ли Мён Бака, увеличили срок заключения до 25 лет.