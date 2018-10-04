Нидерланды вызвали посла РФ из-за кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия

В частности, посол должен объяснить тот факт, что сотрудник посольства встречал четырех россиян, высланных впоследствии за попытку кибератаки, в аэропорту Схипхол.

МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с попыткой кибератаки против Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRC.nl.

"Правительство вызвало посла для предоставления соответствующих объяснений", - сказала она.

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В частности, посол должен объяснить тот факт, что сотрудник посольства встречал четырех россиян, высланных впоследствии за попытку кибератаки, в аэропорту Схипхол.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) в апреле этого года.