ОЗХО подтвердила использование «Новичка» в британском Эймсбери

В Лондоне поведение России назвали ужасным и безответственным.

Независимый отчет Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) подтвердил мнение британской стороны о том, что смерть 44-летней британки Дон Стерджесс, пострадавшей в Эймсбери, наступила в результате отравления веществом «Новичок». Это то же вещество, которое использовалось при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании. Отмечается, что анализ, ранее проведенный британской лабораторией в Портон-Дауне, также идентифицировал найденное вещество как «Новичок».

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил благодарность ОЗХО за независимую и профессиональную работу по определению вещества, использованного в Эймсбери.

«Безрассудство российского государства при ввозе вещества нервно-паралитического действия в Великобританию и полное пренебрежение безопасностью общества – ужасно и безответственно», - заявил он.

Как подчеркнул министр, это еще одно напоминание о важности того, чтобы международное сообщество было едино в поддержке глобального запрета на использование любого химического оружия.

Отмечается, что британская полиция продолжает расследование отравлений в Эймсбери и Солсбери.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули.

9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в сознание. По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Британская полиция занимается расследованием инцидента. Как и в лучае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.