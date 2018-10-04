Впервые за 24 года в рейтинге самых богатых людей США сменился лидер

Билл Гейтс, который много лет держал пальму лидерства, больше не является самым богатым человеком в США.

Основатель Microsoft Билл Гейтс уступил первую строчку рейтинга журнала Forbs главе и совладельцу Amazon Джеффу Безосу.

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Об этом свидетельствуют данные журнала. Состояние Безоса оценивается на данный момент в $160 млрд, у Гейтса - $97 млрд.

По сравнению с предыдущим рейтингом, больше всего увеличилось состояние генерального директора Twitter и платежной системы Square Джека Дорси. Его состояние выросло за год на 186% до $6,3 млрд. Главным "неудачником" рейтинга стал Джордж Сорос, чей капитал сократился почти втрое - с $23 млрд в 2017 году до $8,3 млрд в этом.

Как сообщал УНИАН, основатель и главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории, засвидетельствовал индекс миллиардеров Bloomberg.