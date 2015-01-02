Эксперты: самолет AirAsia предположительно сел на воду, а затем затонул

Такое предположение высказали эксперты, передает DW.DE. По мнению экспертов, существует высокая вероятность, что пилотам Airbus A320-200 рейса QZ8501 малазийской авиакомпании AirAsia удалось посадить самолет на воду. После этого, из-за высоких волн, авиалайнер затонул. На то, что самолет не развалился в воздухе, указывает и состояние тел погибших.

Читайте такжеГидролокаторы нашли корпус самолета AirAsia на дне моря

По состоянию на 1 января спасателям удалось обнаружить лишь 9 тел, одно из них было идентифицировано и передано родственникам в Индонезию. "Общее количество обнаруженных тел составляет 9, это визуально подтверждено руководителями операции", - сообщил глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Бамбанг Сулистио.

Непогода препятствует проведению операции по поиску самолета и тел. "Проблема, с которой мы столкнулись сегодня - это неблагоприятные погодные условия, - заявил Бамбанг Сулистио. - Высота волн была от трех до четырех метров".

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании AirAsia осуществлял утром в воскресенье, 28 декабря, рейс QZ8501 из индонезийского города Сурабая в Сингапур. На борту самолета находилось 162 человека. Контакт с авиалайнером был потерян в 350 км к югу от Сингапура, в индонезийском воздушном пространстве. Спасательные службы Индонезии, Сингапура и Малайзии проводят поисковую операцию.