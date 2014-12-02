Власти Ливана сообщили о задержании жены и сына лидера ИГИЛ

14:00, 02 декабря 2014
Мир
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На севере Ливана военные задержали жену и сына лидера группировки «Исламское государство», гражданина Ирака Абу Бакра аль-Багдади.

В Ливане задержали семью аль-Багдади

Как объявили ливанские власти, это произошло 9 дней назад, когда женщина с ребенком пересекли сирийскую границу. При этом не сообщают ни имени, ни гражданства. Указывается лишь, что это одна из жен аль-Багдади.

По данным властей Ливана, женщина является гражданкой Сирии, и сейчас ее допрашивают.

Читайте такжеПапа Римский поддержал борьбу с ИГИЛРеакции на сообщение на сайте группировки «Исламское государство» пока нет.

Группировка «Исламское государство» взяла под свой контроль несколько районов в Сирии и Ираке. Боевики группировки постоянно захватывают заложников, в том числе иностранцев, и убивают их.

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