Навального задержали в центре Москвы

Алексей Навальный вечером во вторник, 30 декабря, был задержан полицией у отеля Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве, передает корреспондент Дождя.

Ранее Навальный сообщил в своем твиттере, что решил нарушить условия домашнего ареста и едет в центр города на метро.

Позднее в Федеральной службе исполнения наказаний заявили о нарушении Навальным режима содержания под домашним арестом. Ведомство сообщило об этом суду.

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Вечером 30 декабря в центр Москвы стянуты дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов. Южный вестибюль станции метро «Охотный ряд» с 18:00 закрыт для выхода пассажиров. Манежная площадь перекрыта.