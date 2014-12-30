Der Spiegel: Следы масла, последний контакт по радио и параллели с MH370

Ответы на важные вопросы ищет Райнер Лёрс в статье «Следы масла, последний контакт по радио и параллели с MH370», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

И через день, после того, как самолет рейса QZ8501 пропал с экранов радаров диспетчерских служб, нет ясности в вопросе о судьбе самолета и его 162 пассажиров. С полудня по немецкому времени в Индонезии темно – ночью поиски были снова прерваны.

Во всяком случае, использование нескольких вертолетов и самолетов днем дало возможный ключ к поискам. Экипаж вертолета обнаружил следы масла в сотнях морских миль от острова Белитунг. Теперь специалисты должны выяснить, является ли это авиационным бензином.

Другой предполагаемый след оказался ложным. Индонезийские власти сообщили утром, что экипаж австралийского военного самолета «Орион» заметил «подозрительный объект» в воде. Но вице-президент Индонезии Юсуф Калла сообщил, что плавающие обломки не от пропавшего самолета Air Asia.

До тех пор, пока во вторник поиски не возобновятся, остается только честное заявление главы Национального комитета по безопасности на транспорте, Татанга Курниади: «У нас нет никакой информации о местонахождении самолета». Опыт в случае рейса MH370 показывает, насколько трудно обнаружить обломки на большой морской территории.

Как именно проходят поиски самолета рейса QZ8501?

Задействованы десятки самолетов, кораблей и вертолетов из Индонезии, Малайзии и Сингапура. Их внимание сосредоточено на морском районе между Суматрой и Борнео. Область к северо-западу от острова Белитунг была разделена на семь секторов. Во вторник, область поисков должна быть расширена, сообщает BBC.

Поиски ведутся уже и на суше, сказал глава Управления гражданской авиации Джоко Мурждатмоджо. «Мы не можем исключать, что самолет упал в Западном Калимантане (на Борнео) или на Бангка-Белитунг». Территория поисков сейчас охватывает почти 13 000 квадратных километров, площадь размером почти со Шлезвиг-Гольштейн. По данным ВМС Индонезии, глубина моря в этом районе лишь около 20-30 метров. Министр транспорта Индонезии Игнасиус Джонан говорил о глубине от 50 до 100 метров.

Есть ли шансы найти выживших?

Вряд ли. Скорее всего, Airbus A320 упал с большой высоты. Против теоретически возможной аварийной посадки или посадки на воду говорит внезапное исчезновение радиолокационного сигнала и сигнала ADS-B на экране диспетчерских служб, а также отсутствие экстренного вызова из кабины.

«Мы предполагаем, что самолет находится на морском дне», сказал глава поисково-спасательной операции, Бамбанг Сулистио. Если это так, то обнаружение обломков будет иметь решающее значение. Только тогда можно будет целенаправленно искать под водой черные ящики и остальные обломки.

Что известно о последних минутах до исчезновения контакта?

В 6.12 (по местному времени), служба контроля воздушного движения в Джакарте получила последнее сообщение по радио от экипажа: из-за грозового фронта пилот попросил разрешения отклониться влево от намеченного курса, и подняться на высоту около 10 360 метров. Ранее аэробус летел на высоте почти 9700 метров над уровнем моря.

По данным «Aviation Herald», которая опирается на информацию из управления воздушным движением Индонезии, авиадиспетчеры не сразу дали разрешение на увеличение высоты. Когда они, в 6:14, наконец, дали разрешение, по радиосвязи уже не последовало никакого ответа. Еще через четыре минуты рейс QZ8501исчез с экранов радаров.

Можно ли провести параллели с рейсом MH370?

Конечно, сравнение напрашивается: когда в марте с пропавшим самолетом малазийских авиалиний прервалась связь над морем в Юго-Восточной Азии, то обломки также долго и безрезультатно искали. Не менее важно, что предприятие, которое обслуживало рейс QZ8501, тесно связано с Малайзией: штаб-квартира бюджетных авиалиний Air Asia, которые владеют 49-процентной долей в Indonesia Air Asia, находится в Куала-Лумпур.

Тем не менее, нельзя провести параллели, не строя догадок. Об обоих случая пока известно слишком мало: исчезновение рейса MH370 остается и по сей день загадкой, а в случае с рейсом QZ8501, следователи все еще находятся на начальном этапе работы.

Какую роль мог сыграть шторм в этом регионе?

Самолет Air Asia находился в так называемой внутритропической зоне конвергенции, области низкого давления вблизи экватора, где часто бывают сильные штормы и турбулентность. Пилоты обычно пытаются облетать тучи - что капитан QZ8501, по-видимому, намеревался сделать.

С воскресенья на авиационных форумах обсуждают неподтвержденные данные радаров, согласно которым аэробус летел слишком медленно для такой большой высоты. Следствием стал срыв потока, а затем падение самолета. Именно так произошло при падении рейса 447 Air France летом 2009 года - тогда пилоты потеряли контроль над самолетом из-за замерзшего датчика скорости вблизи грозы.

Рейс QZ8501 в последние минуты был далеко не один в этом районе. Над Яванским морем, как правило, очень плотное воздушное движение, по данным «Aviation Herald», там были еще семь других самолетов поблизости. Некоторые из них летели даже ниже, чем рейс QZ8501. Ни один из них не попал в беду, и не получил радиограммы от пропавшего самолета.