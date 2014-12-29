В зоне поиска пропавшего самолета AirAsia обнаружили подозрительный объект
Австралийский самолет AP-3C Orion, ведущий поиск в зоне Яванского моря, где накануне пропал с экранов радаров самолет авиакомпании Air Asia Indonesia, обнаружил подозрительный объект или объекты.
В настоящее время индонезийские военные проверяют эти данные, заявил в понедельник младший маршал авиации Индонезии Агус Дви Путранто, сообщает РИА "Новости".
"Самолет Orion только что обнаружил нечто, однако пока не удалось установить точно, что именно. В настоящее время наши самолеты движутся к месту (этой находки)", — цитирует слова военного новостной интернет-портал Detik.com.
Читайте такжеВице-президент Индонезии допустил, что самолет AirAsia потерпел крушение По словам Путранто, обнаруженный подозрительный объект находится в ста милях к юго-западу от города Панкаланбуун на юго-западной оконечности индонезийского острова Калимантан — то есть примерно в 700 милях от места, где лайнер пропал с экранов радаров.
Напомним, Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии проверяет сообщения жителей архипелага Банка-Белитунг, слышавших взрыв в районе исчезновения самолета.