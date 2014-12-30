Эвакуированные с парома Norman Atlantic украинки добрались до Италии

Об этом сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис в "Твиттере".

"Наш консул имел с ними разговор. Они в безопасности", - написал он.

Две гражданки Украины, эвакуированы с парома #NormanAtlantic, успешно добрались до Италии. Наш консул имел с ними разговор. Они в безопасности. - Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 29 Декабрь 2014

Читайте такжеСпасение более 460 пассажиров горящего парома в Адриатическом море: эвакуацию осложняет шторм

Напомним, паром Norman Atlantic загорелся утром 28 декабря во время рейса из греческого порта Патры в итальянскую Анкону. По предварительным данным, пожар начался на палубе, где находилось более 200 автомобилей.