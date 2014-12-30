Эвакуированные с парома Norman Atlantic украинки добрались до Италии

00:27, 30 декабря 2014
Мир
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Две гражданки Украины, которые были эвакуированы во время пожара на пароме Norman Atlantic, успешно добрались до Италии

protothema.gr

Об этом сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис в "Твиттере".

"Наш консул имел с ними разговор. Они в безопасности", - написал он.

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Напомним, паром Norman Atlantic загорелся утром 28 декабря во время рейса из греческого порта Патры в итальянскую Анкону. По предварительным данным, пожар начался на палубе, где находилось более 200 автомобилей.

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