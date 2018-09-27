Wall Street Journal: США перегруппировывают свои ракеты Patriot и нацеливают их на Россию

Пентагон, похоже, видит в Тегеране меньшую угрозу, чем в Москве.

Вывод некоторых ракетных систем США с Ближнего Востока начнется в октябре. Таким образом, американские союзники в регионе останутся с меньшей защитой на фоне того, как Белый дом заостряет свою риторику об угрозе со стороны Ирана.

Однако, как пишет Wall Street Journal, министр обороны Джим Маттис решил вывести четыре батареи Patriot из Иордании, Кувейта и Бахрейна в следующем месяце, чтобы перегруппировать силы для укрепления противостояния против угроз со стороны России и Китая.

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Об этом изданию сказали несколько американских военных высокого ранга. Перемещение ракет, о котором ранее не сообщалось, станет наиболее ярким сигналом о том, что Пентагон теперь сосредоточен на России и Китае, отходя от длительных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане. Собеседники рассказали Wall Street Journal, что две батареи Patriot из Кувейта и по одной из Бахрейна и Иордании сейчас выключены и ждут передислокации на территорию США. Планов об их обновлении пока нет.

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Издание отмечает, что некоторые американские системы Patriot все же останутся на Ближнем Востоке. Но вывод четырех батарей станет существенным ослаблением возможностей в регионе. Американские ракеты разработаны в первую очередь для противоракетной обороны. Но они могут быть использованы для наступательных операций, если потребуется защитить не только военные базы и объекты на территории США, но и в странах-союзниках.