Премьер Канады Харпер назвал поддержку Украины принципиальным решением

Премьер-министр Канады Стивен Харпер подытоживая достижения 2014 года, на своей странице в Facebook опубликовал фото с президентом Украины Петром Порошенко и написал:

“В 2014 году Канада приняла много принципиальных решений на мировой арене, включая решение о поддержке Украины в борьбе с российской агрессией", сообщает VIDIA. Далее ссылка ведет на страницу Консервативной партии, где утверждается, что правительство Канады и далее будет поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Как известно, ранее вице-президент США Джо Байден включил Революцию Достоинства в свой список десяти важнейших событий года.