Подросток 49 дней провел на деревянном плоту в открытом океане и выжил (видео)

18-летний Алди Новел Адиланг ловил рыбу и жарил её на костре из щепок, который разводил на плоту.

Подросток из Индонезии, которого унесло в океан на деревянном плоту, 49 суток выживал, жаря рыбу на щепках, отколотых от плота.

18-летний Алди Новел Адиланг сторожил рыбачий плот в 125 км от побережья Индонезии близ острова Сулавеси. 14 июля поднялся сильный ветер, сорвал плот с якоря и унес его в океан, сообщает Лига.новости со ссылкой на BBC.

Адиланг ловил рыбу и жарил её на костре из щепок, который разводил на плоту. Пока остается не вполне ясным, как он справлялся с жаждой.

Читайте такжеВ Австралии акулы в течение суток дважды атаковали людей (видео)

По словам индонезийского дипломата Фаджара Фирдауса, во время вынужденного дрейфа Адиланг часто плакал.

"Каждый раз как он видел большой корабль, проходящий мимо, он надеялся, что его заметят и спасут. Он видел больше десятка таких судов, но его никто не замечал", - рассказал дипломат.

31 августа Адиланг заметил проходивший неподалеку панамский контейнеровоз Арпеджио. Ему удалось подать сигнал о помощи с помощью бывшего у него радиопередатчика. Корабль шел в Осака и там подростка передали на попечение индонезийских дипломатов.

Видео: S.Dk. 99

Адиланг прибыл в Японию 6 сентября, а через два дня был отправлен самолетом в Индонезию. Сообщается, что он находится в хорошей физической форме.

Напомним, в прошлом году американский десантный корабль USS Ashland в 900 милях (1448 км) к юго-востоку от Японии спас двух американок, дрейфовавших пять месяцев на яхте в Тихом океане.

Однако позже историю двух спасенных на яхте в Тихом океане женщин, которые дрейфовали на судне около 5 месяцев, начали ставить под сомнение из-за растущего количества несоответствий.