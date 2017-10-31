Спасение американок на яхте в Тихом океане: историю поставили под сомнение

Историю двух спасенных на яхте в Тихом океане женщин, которые дрейфовали на судне около 5 месяцев, ставят под сомнение из-за растущего количества несоответствий. Об этом сообщает Associated Press.

Береговая охрана США заявила, что женщины ни разу не активировали свой маяк, который экстренно посылает сигналы другим судам. Сами «путешественницы» ответили, что умышленно не делали этого, ведь боялись за свою жизнь. Позже они говорили, что просто не вспомнили о таком способе связи.

Читайте такжеHelp из мха: с необитаемого острова вблизи Швеции спасли россиянина (видео)

Отставной офицер береговой охраны добавил, что если бы женщины подали сигнал, их бы сразу нашли.

Другим противоречием в этой истории является рассказ женщин о шторме, в который они попали почти в первую ночь их дрейф в мае. Однако, согласно официальным данным, в том регионе, где плавали американки, таких природных явлений не было на то время.

27 октября стало известно, что корабль ВМС США спас двух американок, которые дрейфовали на яхте в Тихом океане около пяти месяцев.

Как рассказали спасенные, они отправились в плавание с Гавайских островов весной. 30 мая двигатель яхты вышел из строя. Американки продолжили путь, надеясь, что смогут двигаться под парусами. Каждый день они посылали сигнал бедствия, однако он никем не был услышан. По словам Аппель, они выжили благодаря опресневателям воды и годовому запасу еды, в основном - макаронов, риса и других круп.