"Передача вооружения в безответственные руки": в Израиле отреагировали на поставку Сирии комплексов С-300

Беньямин Нетаньяху отметил, что Израиль будет продолжать защищать свою безопасность и свои интересы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что предоставление Сирии ракетных комплексов С-300 усилит напряженность в регионе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера Израиля по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТСН.

"Премьер-министр сказал, что передача передовой системы вооружения в безответственные руки усилит напряженность в регионе", - говорится в нем.

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Кроме того, израильский премьер выразил уверенность в достоверности расследования и выводов оборонного ведомства Израиля относительно сбития самолета Ил-20 и дал понять, что ответственность за инциндент лежит на сирийской армии, которая сбила самолет, и Иране, "агрессия которого подрывает стабильность".

Беньямин Нетаньяху добавил, что Израиль будет продолжать защищать свою безопасность и свои интересы.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ошибочного поражения российского разведывательного самолета Ил-20 Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300, чтобы «остудить горячие головы» в Израиле.

По словам Шойгу, в 2013 году по просьбе израильской стороны Москва приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

В ночь на 18 сентября российский Ил-20 с 15 военными исчез с экранов радаров над Средиземным морем у берегов Сирии, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

По версии Минобороны РФ, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла во время атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия». Позже стало известно, что самолет случайно сбили сирийские средства ПВО.

Президент РФ Владимир Путин назвал сбивание сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».

18 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.