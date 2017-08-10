Путин боится сильной Украины - экс-глава ЦРУ

США не хотят падения России вроде падения Советского союза. Об этом пишет Джон МакЛохлин, бывший заместитель и и.о. директора ЦРУ, в публикации для The New York Times, передает Голос Америки.

МакЛохлин призвал США занимать решительную позицию по наиболее важным вопросам, создавать возможности для россиян, которые разделяют взгляды о важности интеграции в глобальную систему и в то же время обращать внимание на вопрос, где совпадают интересы Америки и России и где возможно хотя бы ограниченное сотрудничество.

"Относительно внутренних изменений России, украинский парламентарий когда-то сказала мне в Киеве: "Украина является единственной пост-советской страной, которая может изменить Россию". Она имела в виду, что россияне смотрят на Украину, как на место рождения славянской государственности и видят в украинцах своих ближайших этнических родственников.

Таким образом, отмечает эксперт, если Украина преодолеет укоренившуюся коррупцию и разовьет цветущую демократию, это создаст поддержку для подобного управления в России. "Помощь Украине является нашей самой многообещающей стратегией и именно ее боится Путин. Вот почему он вторгся в Украину", - утверждает МакЛохлин.

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МакЛохлин подчеркивает важность для США четко понимать свои цели в отношении России: "русские всегда знают чего они хотят, поэтому лучше знать, чего ты хочешь, или они тебя просто "переедут".

Теперь цель Путина очевидна, отмечает эксперт, это - безоговорочное доминирование внутри страны, существенное влияние на соседей, ослабление западных институтов как НАТО и Европейский Союз и влияние "супердержавы" в ключевых регионах, например, на Ближнем Востоке.

"Очевидно, нельзя допустить, чтобы Россия получила то, чего хочет, или вмешиваясь в наши выборы, нарушая границы независимых стран, которые обращаются к нам (США - УНИАН.) ради обеспечения выполнения подписанных международных соглашений. Все же нужно избежать войны со страной, порог которой для обращения к ядерному оружию ниже нашего", - подчеркнул он.

Нельзя принудить Россию приветствовать НАТО на своих границах, однако можно работать над увеличением единства, стратегией сдерживания, противодействия российской дипломатии, направленной на расшатывание организации, и можно развивать такие шаги, как размещение сил НАТО в странах Балтии и Польше, убежден МакЛохлин.

Кроме того, по его словам, нельзя лишить Россию привычки шпионить, которая происходит еще со времен царизма, но можно усилить возможности контрразведки и постоянно разоблачать "ложные новости", которые производит Россия, как это начали делать многие правительства Европы.

"Мы не можем изменить географию, или заставить Россию игнорировать соседние регионы, где она имеет глубокие торговые и культурные отношения. Однако, мы можем продолжать наказывать Москву, если они отбирает территорию, или осуществляет операции под прикрытием, направленные на ослабление независимости соседей и ограничение возможностей для зарубежной политики. Мы можем предоставить Украине лучше оборонительное вооружение, чтобы защищаться против российских захватчиков. И мы можем усиливать давление вроде того, что сделал Конгресс, приняв новые санкции", - утверждает эксперт.