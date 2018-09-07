Франция обвинила Россию в перехвате спутниковых сигналов

Россию снова обвинили в шпионаже, на этот - в космосе.

Российская Федерация пыталась шпионить в открытом космосе за итальянско-французским военным спутником Athena-Fidus.

Как сообщает Le figaro, об этом заявил министр обороны Франции Флорас Парли во время выступления в научном центре космических исследований в Тулузе.

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Так, по словам министра, спутник Athena-Fidus обеспечивает спецсвязь между армиями Франции и Италии. Российский спутник в открытом космосе приблизился на опасное расстояние к Athena-Fidus, когда тот в штатном режиме вращался вокруг Земли.

"Этот спутник "с большими ушами" назывался "Луч-Олимп", это хорошо известный российский спутник", - сказал Парли.

Чиновник подчеркнул, что такие действия были расценены как шпионаж со стороны России. По словам Парли, свое присутствие в космосе кроме России также наращивают Китай и Соединенные Штаты.

"Другие мощные космические государства запускают на орбиту некоторые объекты, чтобы проверить потенциал своих наступательных возможностей", - отметил Парли.

Ранее УНИАН сообщал, что США выразили глубокую озабоченность в связи со стремлениями России развивать новые виды космических вооружений, включая мобильный лазерный комплекс для уничтожения спутников в космосе, и в связи с выведением на орбиту нового российского спутника-инспектора, который ведет себя «аномально».