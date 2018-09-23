Израиль ответил на повторные обвинения России по крушению Ил-20 в Сирии
Израиль ответил на очередную порцию обвинений Российской Федерации, которая возложила на него ответственность за сбитый российский самолет Ил-20. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на заявление Сил обороны Израиля (IDF) на их официальной странице в Twitter.
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В сообщении говорится, что делегация IDF, которую возглавляет командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20 над Средиземным морем.
"Израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", - заверили в IDF.
Кроме того, последствия гибели Ил-20 в IDF назвали "трагическими и тяжелыми".
23 сентября в Минобороны РФ вновь заявили, что вина за сбитый в Сирии российский разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС. Об этом сказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Он заявил о "непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности" израильских ВВС.
Как сообщал УНИАН, что в ночь на 18 сентября российский военный самолет Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море. В результате авиакатастрофы погибли 15 российских военных.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля". В ту ночь они наносили удары по объектам в Сирии.
20 сентября в Москву прибыла делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим израильских ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Израильская сторона передала российским военым 40-страничный доклад по событиям, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.
An IDF delegation, led by the Commander of the Israeli Air Force, Maj. Gen. Amikam Norkin, presented the complete IDF After Action Review (AAR) of the downing of the Russian plane by Syrian anti-air fire to senior Russian military officers.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 23 вересня 2018 р.