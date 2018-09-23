Израиль ответил на повторные обвинения России по крушению Ил-20 в Сирии

России снова напомнили, что израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля.

Израиль ответил на очередную порцию обвинений Российской Федерации, которая возложила на него ответственность за сбитый российский самолет Ил-20. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на заявление Сил обороны Израиля (IDF) на их официальной странице в Twitter.

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В сообщении говорится, что делегация IDF, которую возглавляет командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20 над Средиземным морем.

"Израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", - заверили в IDF.

Кроме того, последствия гибели Ил-20 в IDF назвали "трагическими и тяжелыми".

23 сентября в Минобороны РФ вновь заявили, что вина за сбитый в Сирии российский разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС. Об этом сказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Он заявил о "непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности" израильских ВВС.

Как сообщал УНИАН, что в ночь на 18 сентября российский военный самолет Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море. В результате авиакатастрофы погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля". В ту ночь они наносили удары по объектам в Сирии.

20 сентября в Москву прибыла делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим израильских ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Израильская сторона передала российским военым 40-страничный доклад по событиям, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.